Frustrierte Einbrecher und Schuhdiebe - die Polizei bittet um Mithilfe

Märkischer Kreis – Von wegen besinnlicher Advent: Die Polizei im Märkischen Kreis hat derzeit einiges zu tun. Aktuell sucht sie nach Stromknackern in Lüdenscheid, frustrierten Einbrechern im Nordkreis – und Besitzern alter Schuhe.

Lüdenscheid: Ein "Stromautomat", an dem Fahrer von Wohnmobilen und Wohnwagen am Nattenberg Strom tanken können, wurde geknackt.

Unbekannte brachen das Schloss auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 50 Euro. Die Tat war am Dienstagmittag aufgefallen. In welchem Zeitraum der Diebstahl stattfand, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Menden: Am Dienstag kam es an der Richard-Rinker-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte zerstörten eine Fensterscheibe und drangen in das Haus ein. Dort durchsuchten sie alle Schränke erfolglos nach Beute. Anschließend flüchteten die Einbrecher – und hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Menden unter 02373/9099-0.

Letmathe: Am Montag kletterten Unbekannte über mehrere Garagen des Garagenhofes zu einem Haus Zum Tannenkopf. Von hier aus erklommen sie einen Balkon zur ersten Etage. Dort wollten sie eine Jalousie hochschieben. Das klappte nicht. Die Täter ließen vermutlich auf Grund des Lärms von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen am Garagenhof in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr nimmt die Polizei in Letmathe entgegen.

Iserlohn: Kurios wird es in Iserlohn: Bei einem Polizeieinsatz gestand eine 21-jährige Iserlohnerin mehrere Diebstähle im Zeitraum Oktober bis November dieses Jahres. Im Bereich Dröschede, Oestrich und Letmathe sollen dabei auch insgesamt vier Paar Schuhe aus Hausfluren und Eingängen entwendet worden sein. Genauere Angaben zu den Taten konnte sie nicht machen. Vier Paar Schuhe wurden bei der Beschuldigten sichergestellt.