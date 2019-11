Streit um Hund eskaliert: Mann (54) schlägt Widersacher mit Holzlatte (61)

Erst stritten sie, dann griff einer zur Holzlatte: Die Auseinandersetzung um einen Hund endete am Freitagnachmittag für einen 61-jährigen Mann aus Menden mit Verletzungen, gegen einen 54-jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Menden - Zwei Mendener sollen sich am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Werler Straße zunächst verbal um einen Hund gestritten haben, dann soll einer der beiden Kontrahenten seinen Widersacher mit einer Holzlatte angegriffen und so schwer verletzt haben, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste, der den 61-Jährigen versorgte.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In einem weiteren Fall aus Menden erbittet die Polizei Hinweise: Zwei Unbekannte haben am Samstagmorgen eine Spielhalle an der Hämmerstraße überfallen. Sie erbeuteten Bargeld.



Ein Autobesitzer in Menden staunte nicht schlecht, als er drei Fremde in seinem Wagen sitzen sah. Das Trio haute ab, auch ein Diensthund konnte die jungen Leute nicht stellen.