Schläge, Tritte und dreiste Spendensammler - viel zu tun für die Polizei im MK

Märkischer Kreis - Viel zu tun gab es am Wochenende für die Polizei im Märkischen Kreis. In einigen Städten mussten die Beamten gleich mehrmals ausrücken. Unter anderem kam es in Lüdenscheid zu einer Auseinandersetzung. Ein Jugendlicher schlug im Streit auf seinen Kontrahenten ein. In Neuenrade fielen betrügerische Spendensammler auf.

Heftige Auseinandersetzung in Lüdenscheid

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 24.30 Uhr in Lüdenscheid. Ort des Geschehens war "Am Weiten Blick". Vier 18-jährige Lüdenscheider gerieten mit einer Gruppe zweier Frauen und Männer (17 bis 23 Jahre alt) in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilt. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer auf einen Kontrahenten ein, so die Beamten. Unmittelbar nach Schlägen und Tritten entfernte sich das Quartett. Die Beschuldigten nahmen zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse mit. Die Polizei konnte die vier Beschuldigten an der Wohnanschrift eines der Täter antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

An der Kölner Straße schlugen am Freitagnachmittag Trickdiebe zu. In einem Supermarkt verwickelten sie einen Angestellten in ein Gespräch. "Die Zeit nutzte ein Mittäter und verschwand im Lager. Dort nahm er mehrere Stangen Zigaretten an sich", teilte die Polizei am Montag mit. Die Diebe flüchteten in einem Mercedes Kombi. Sie werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

männlich mit schlanker Statur

etwa 1,75 Meter groß

deutlicher Haarausfall

schwarze Weste, beiger Pullover und Bauchtasche

Zweite Person:

mollige Statur

3-Tage-Bart

blonde und lockige Haare

Deutsch mit leichtem Akzent

Weitere Diebe erbeuteten in Lüdenscheid in der Nacht zu Samstag Bargeld. Sie brachen in eine Gaststätte an der Schlachthausstraße ein. Im Inneren des Schankraumes waren die beiden dortigen Spielautomaten das Ziel der Einbrecher, erklärten die Beamten. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Ebenfalls Einbrecher in einer Wohnung an der Werdohler Straße: Am Sonntag in der Zeit von 20.30 Uhr bis 23 Uhr durchsuchten die Täter Räumlichkeiten und Behältnisse. "Über Art und Umfang können bislang noch keine Angaben gemacht werden", so die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/90990 entgegen.

Diebe in Meinerzhagen

Ein roter Roller ist am Freitagabend in Meinerzhagen verschwunden. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug in "Auf den Breien" geparkt. Die Polizei fragt: Wer hat Hinweise zum Verbleib der Baotian" vom Typ "BT49QR-9d mit dem Kennzeichen "936LXR"?

Am Eisenweg ließen unbekannte Einbrecher von ihrem Einbruchsversuch am Freitagabend ab, als die Alarmanlage beim Versuch, die dortige Lagerhalle aufzuhebeln, auslöste. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Betrügerische Sammlerinnen in Neuenrade

Zwei vermeintliche Spendensammlerinnen haben am Freitag "Am Stadtgarten" einen Neuenrader angesprochen. Angeblich sammelten sie Geld für Kinder mit Behinderung. Der 71 Jahre alte Mann aus Neuenrade gab laut Angaben der Beamten eine Spende. Später stellte er fest, dass die beiden Sammlerinnen ihm sein Scheingeld aus dem Portemonnaie geklaut hatten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

weiblich

dunklerer Teint und dunkle Haare

sie sprachen Deutsch mit Akzent

Sachdienliche Hinweise zu den dreisten Trickdiebinnen nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Reifen in Plettenberg geklaut

"Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen verschwanden in Ohle acht Reifen samt Felgen", so die Polizei. Auf dem Parkplatz eines Autohauses bockten die unbekannten Täter zwei BMWs auf. Sie schraubten die Beute ab und nahmen sie mit.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen, Telefon: 02391/91990.