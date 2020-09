Konkurrenz auf Marktplatz im MK: Händler prügeln sich zwischen ihren Ständen - beide verletzt

Erst beleidigten sie sich, dann flogen die Fäuste: Zwei Markthändler haben sich am Dienstagmorgen zwischen ihren Ständen geprügelt. Der Grund: Konkurrenz.

Menden - Ein Markttag wie jeder andere begann am Dienstagmorgen in Menden. Doch er endete in einem Handgemenge - und mit zwei verletzten Markthändlern.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten zwei Markthändler am Dienstagmorgen in Streit. Beide verkauften ähnliche Ware und hätten sich nicht über ihre Stellflächen einig werden können. „Ein 42-jähriger Hagener forderte seinen 41-jährigen Konkurrenten, ebenfalls ein Hagener, auf, seine Waren zu versetzen“, so die Polizei.

Handgemenge geht in Faustkampf über - Männer zeigen sich gegenseitig an

Dann ging es los. Der 41-Jährige stieg auf den Streit ein, schnell entwickelte sich ein Handgemenge. Dabei verloren laut Polizei beide Männer das Gleichgewicht und fielen gegen eine Anhänger-Deichsel. Daraufhin gingen die Konkurrenten zum Faustkampf über.

„Beide Männer wurden verletzt und wollten sich in ärztliche Behandlung begeben. Sie zeigten sich gegenseitig an wegen Körperverletzung“, teilte die Polizei abschließend mit.