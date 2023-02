Streik im MK: Am Mittwoch drohen massive Einschränkungen im MVG-Busverkehr

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Für Mittwoch, 15. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf. © Göran Isleib

Verdi ruft für Mittwoch (15. Februar) zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auf, darunter Beschäftigte der MVG. Es drohen erhebliche Einschränkungen im Busverkehr.

[Update Dienstag, 14. Februar, 11.20 Uhr] Märkischer Kreis - Inzwischen teilt die MVG mit: „Aktuell ist noch nicht absehbar, welche Fahrten der MVG-Dienste stattfinden oder ausfallen werden.“ Bedingt durch den Warnstreik könne auch die telefonische Erreichbarkeit der MVG und die Öffnung der Kunden-Center in Iserlohn und Lüdenscheid (Büssken) eingeschränkt sein.

Im Zuge der Warnstreiks in den vergangenen Jahren habe es sich bewährt, die Fahrten der Auftragnehmer (AN) mitzuteilen, da diese rund 50 Prozent des Leistungsangebotes im MK fahren. Die MVG listet auf 43 DIN-A4-Seiten auf, wer demnach vermutlich fährt. „In Menden und Meinerzhagen fahren zum Beispiel nahezu nur unsere Auftragnehmer“, heißt es von der MVG. Die Verkehrsgesellschaft betont allerdings auch, dass auch bei den Fahrten der Auftragnehmer der Vorbehalt gelte, „dass die MVG nicht vorhersehen kann, welche Maßnahmen während des Warnstreiks greifen werden und sich auf die Durchführung des gesamten Fahrtenangebotes auswirken werden.“

[Ursprungsmeldung] Der aktuelle Tarifstreit erreicht am Mittwoch (15. Februar) den Märkischen Kreis. „Wir stellen uns darauf ein, dass wir bestreikt werden“, sagt Jochen Sulies, Sprecher der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) auf Nachfrage von come-on.de. Sowohl der Linienverkehr als auch Schulbusse könnten betroffen sein.

Unternehmen Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) Gründung 1886 Fahrgäste 35 Millionen (2019)

Streik bei der MVG: Am Mittwoch drohen massive Einschränkungen im Busverkehr im MK

Es könne sein, dass kein einziger Bus der MVG fahre, was aber nicht heiße, dass am Mittwoch gar kein Bus fahre. Rund 50 Prozent der Fahrten würden durch Auftragnehmer übernommen. Bei vergangenen Warnstreiks seien die stets gefahren. Aktuell stellt die MVG eine Liste zusammen mit Linien, die potenziell von dem Streik betroffen sind - und welche verschont bleiben könnten.

Bereits am Dienstag wird im Nachbarkreis des MK gestreikt. Pendler im Ennepe-Ruhr-Kreis müssen sich auf extreme Einschränkungen einstellen. Auch in vielen anderen Städten von Nordrhein-Westfalen stehen Busse und Bahnen still, etwa in Essen und Mülheim. Was passiert, wenn Pendler bei einem Streik des ÖPNV nicht pünktlich zur Arbeit kommen? Diese Pflichten haben sie.

Zum Streik aufgerufen hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. „Es ist enttäuschend, dass ein positives Signal an die Beschäftigten ausgeblieben ist“, wird Bettina Schwerdt als stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin für den Verdi-Bezirk Südwestfalen in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Beschäftigten sind stinksauer“, berichtet sie. Denn in der ersten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber keine Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen erkennen lassen. Im Gegenteil, sie betrieben Realitätsverweigerung und ließen ihre Beschäftigten im Regen stehen, kritisiert die Gewerkschafterin.

Streik im öffentlichen Dienst: Verdi will mehr Geld für Beschäftigte

Konkret ruft Verdi am Mittwoch, 15. Februar, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft, der Stadt Iserlohn sowie der Stadtbetriebe Iserlohn Hemer zum Warnstreik auf. Dies werde zu erheblichen Einschränkungen im Linien- und Schülerverkehr sowie den kommunalen Dienstleistungen führen, heißt es.

Hintergrund der Streiks: Die hohe Inflation hinterlasse auch in den Portemonnaies vieler öffentlich Beschäftigter tiefe Spuren, besonders bei jenen mit niedrigen bis mittleren Gehältern. Deshalb fordere Verdi für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. „Von den hohen Preissteigerungen bei Energie und Lebens-mitteln sind die Beschäftigten der unteren und mittleren Entgeltgruppen überproportional betroffen. Deshalb ist uns diese soziale Komponente extrem wichtig“, wird Bettina Schwerdt weiter zitiert.