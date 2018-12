Straßen überschwemmt, Gullydeckel hochgedrückt: Viel Arbeit für Feuerwehr

Starkregen am Sonntag

Iserlohn - Der langanhaltende Starkregen am Sonntag über dem Stadtgebiet von Iserlohn hat zu einer hohen Anzahl an Einsätzen geführt, wie die Feuerwehr Iserlohn am Montagmorgen mitteilte.