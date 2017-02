Stichwort "Kulturgeragogik": Senioren im Kulturfokus

Märkischer Kreis - Eine alternde Gesellschaft fordert Wirtschafts- und Mobilitätskonzepte, stellt andere Anforderungen ans Wohnen und die Gesundheitsvorsorge. Der Bereich Kultur spielt eine eher untergeordnete Rolle. Das möchte die Kreistagsfraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) ändern.

In der nächsten Sitzung des Kulturausschusses des Märkischen Kreises am 14. März möchte die UWG das Thema „Kulturgeragogik/Musikgeragogik“ behandeln. Diese noch junge Disziplin beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit der kulturellen Bildung im Alter. „Unseren Antrag verstehen wir als Einstieg in einen längeren Diskussionsprozess“, erklärte am Montag Fraktionsgeschäftsführerin Christa Kunze den Hintergrund. Gleichwohl sollten solche gezielte Angebote für und mit älteren und hochbetagten Menschen selbstverständlich werden.

Daraus ergeben sich für die Unabhängigen zunächst eine Reihe von Fragen:



- Haben sich im Fachdienst Kultur bereits Mitarbeiter mit diesem Bereich vertraut gemacht?

- Wurden entsprechende Fortbildungen besucht?

- Und sind Projekte zur Kulturgeragogik beziehungsweise Musikgeragogik für dieses Jahr oder mittelfristig vorgesehen?

Dabei müssen nach Angaben von Christa Kunze zwei Bereiche beleuchtet werden. Auf der einen Seite gebe es eine Reihe von Chören, aber vielleicht auch Theaterschaffende, die sich aktiv engagierten. Für diesen Teil benötige der Kreis eine Bestandsaufnahme, um für die Städte und Gemeinden eine Plattform für interkulturelle Arbeit zu schaffen.



„Denn auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl von Menschen, die Kultur erleben möchten“, unterstrich Christa Kunze. Um diese Teilhabe zu ermöglichen, könne der Kreis die Rolle des Moderators besetzen. „Ein solches Netzwerk lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen schaffen, aber wir müssen damit anfangen.“ Der Ausschuss solle zunächst einmal eine „grobe Draufsicht“ wagen, um dann nach und nach ins Detail zu gehen. Die Kultur dürfe das Thema Demografie keinesfalls ausgrenzen. „Jopie Heesters ist kein Einzelfall. Wir müssen den kulturellen Fokus auch auf alte Menschen richten.“