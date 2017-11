Am Steuer zusammengebrochen: Mann aus Hemer (72) stirbt in Iserlohn

Tragischer Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen

Iserlohn - Tragischer Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Iserlohn: Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis brach ein 72-jähriger Mann aus Hemer am Steuer seines Autos zusammen, verlor das Bewusstsein und starb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten.