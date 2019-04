Neues Ranking: Das sind die besten Restaurants im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis – Es ist das ultimative Restaurant-Ranking Deutschlands, denn in der „Sternklasse Restaurant-Bestenliste“ werden alle Sterne, Pfannen, Diamanten und Punkte der führenden Restaurant-Führer zusammengerechnet. Unter den 5.000 Besten sind auch diese fünf aus dem Märkischen Kreis.

Wo mal gut essen? Klar, daheim hat jeder seine Lieblingsadressen, auswärts aber fehlt es häufig an wünschenswerter Szene-Kenntnis. Natürlich bietet ein gut gefüttertes Handy populäre Bewertungsportale mit Restaurants, die in A oder B gerade angesagt sind.

Wie aber kommen diese lokalen Rankings zustande, wie aussagekräftig sind sie? Erstaunlich: Da kann sich jedermann zum Gastro-„Kritiker“ aufschwingen und seinen Senf dazu tun, mit welchem gastronomischen Urteilsvermögen auch immer.

Zusammenstellung aus den Gourmet-Bibeln

Letztlich aussagekräftiger sind daher die seit Jahren vertrauten, professionell erstellten Restaurantführer. Auf gutes Essen Erpichte werden aber wohl nur ungern mehrere Gourmet-Bibeln mitschleppen. Da gab es zur erfreulichen Erleichterung seit 2011 alljährlich die „Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste“. Diese ermittelte und bewertete nach einem ausgeklügelten System alle Aussagen der sieben wichtigsten deutschen Restaurantführer zu Küche, Service und Ambiente.

Neuer Name: „Sternklasse Restaurant-Bestenliste“

Die so gebildeten Mittelwerte führten zu einem bundesweiten Ranking der 5000 besten Restaurants. Bis 2018 erschien diese Zusammenfassung sowohl als Online-Version als auch in handlicher Buchform. Seit März 2019 firmiert sie (bei unveränderter Bewertungspraxis) nun unter dem neuen Namen „Sternklasse Restaurant-Bestenliste“.

Lesen Sie auch: Neueröffnung in Lüdenscheid: Die ersten Gäste bestellen All-you-can-Eat

Wie bei der Erstauflage der „Gerolsteiner 2011“, so startet auch diese „Neue“ zunächst nur als Online-Version (www.sternklasse-magazin.de).

Das sind die Besten im Märkischen Kreis

Nun zum Märkischen Kreis. Hier geht bei den Besten das „Aufräumen“ auch 2019 weiter. Waren 2012 in den 15 Gemeinden des Kreises noch neun Feinschmecker-Adressen zu finden, so schrumpfte deren Zahl 2018 auf sieben. Und nach dem „Aus“ für das Kosmos in der Lüdenscheider Humboldt-Villa und das Schubens in Hemer rangieren gegenwärtig nur noch fünf heimische Häuser unter den Besten der Republik.

Alle fünf sind besser als im Jahr 2019

Dabei liegen auch 2019 wieder vorn das Thuns (Hotel Dorfkrug)in Werdohl (Platz 987), das 110,94 Punkte erhielt. Es folgt Manfred Salzmanns vif in Lüdenscheid (Platz 1141) mit 95,94 Punkten. Ihnen folgen das Neuhaus in Iserlohn (Platz 1342, 80,34 Punkte), das "Hermann's" im Hotel Antoniushütte in Balve (Platz 2729, 30,60 Punkte) und das Franzosenohl in Iserlohn (Platz 2881, 28,80 Punkte). Erfreulich: Alle fünf haben im Vergleich zu 2018 sowohl bei der Detail-Bepunktung als auch bei der Platzierung Schritte nach vorn getan.

Das beste Restaurant befindet sich in Wolfsburg

Das deutschlandweit beste Restaurant ist nach dem Ranking das "Aqua" im Ritz-Carlton Hotel in Wolfsburg mit 490,52 Punkten. Das beste Restaurant in NRW ist das Gourmetrestaurant Vendôme im Hotel Schloss Bensberg mit 485,35 Punkten (Platz 2 in Deutschland).

Von Wolfgang Schumacher