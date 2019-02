Das steckt hinter dem Schlangen-Alarm am Jugendtreff in Menden

Menden - Spielende Kinder haben am Dienstagachmittag im Mendener Ortsteil Platte Heide im Bereich des dortigen Jugendtreffs eine Schlange unter einer Plane entdeckt. Die sofort alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort. Das steckte hinter dem Schlangen-Alarm!

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Menden nahmen das Reptil laut einer Pressemitteilung zunächst einmal in Augenschein.

Und dann half die moderne Technik: Sie konnten "mittels Diensthandy und einer bekannten Suchmaschine schnell die Art bestimmen: Es handelte sich um eine ungiftige Kornnatter, welche in Nordamerika beheimatet ist. In Deutschland ist sie daher normalerweise nur in Terrarien anzutreffen."

+ © Feuerwehr Menden Geschützt durch einen Handschuh habe das Reptil schließlich ergriffen und in einem Karton zur Feuerwache transportiert werden können.

Die Mendener Tierhilfe übernahm das von der ganzen Aktion unbeeindruckte Tier schließlich in seine Obhut. - eB