Stau auf der A45 nach Unfall in der Baustelle

Stau ins Wochenende: Ein Unfall zwischen zwei Transportern sorgt auf der A45 für Wartezeiten - und lange Gesichter.

Hagen - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11 Uhr auf der A45 in Richtung Norden. Zwei Transporter sind auf der Volmetalbrücke auf der rechten Spur ineinander gefahren. Verletzte gab es nicht und auch der Schaden hielt sich nach ersten Erkenntnissen in Grenzen.

Ärgerlich war aber vor allem die Unfallstelle. Da wegen Baustelle nur noch eine Spur zur Verfügung steht, um an den Transportern vorbeizufahren, staut sich der Verkehr weit zurück.

So sieht die Verkehrslage aktuell aus: