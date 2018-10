Wohnhausbrand in Menden-Schwitten: Einsatz wird noch über Stunden andauern

[Update 21.28 Uhr] Menden - Im nördlichen Mendener Stadtteil Schwitten ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem Gebäudebrand in einem Wohngebiet ausgerückt. Der Alarm ging kurz vor 19 Uhr ein. Das Feuer war vermeintlich zügig unter Kontrolle, dann aber gab es erneut eine starke Rauchentwicklung und beinahe eine Durchzündung im Dachbereich. Ein Feuerwehrmann, der im Einsatz von einem Garagendach stürzte, sowie eine Frau (58), die sich im Haus aufgehalten hatte und mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung erlitt, wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach Informationen aus der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises in Lüdenscheid war an der Straße Dreischerkamp in Menden-Schwitten in einem Wohnhaus aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Zunächst galten vor Ort zwei Personen und ein Hund als vermisst. "Eine Person haben wir aus dem Haus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben, der Hund hatte sich bereits selbst ins Freie gerettet und war weggelaufen. Der Hund wurde eingefangen. Die zweite vermisste Person befand sich offenbar gar nicht im Haus, das gründlich von oben bis unten abgesucht worden ist", sagte eine Sprecherin der Mendener Feuerwehr im ersten Gespräch mit unserer Redaktion.

Dabei soll es sich um den Lebensgefährten der 58-Jährigen handeln.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bösperde, Schwitten und Halingen waren per Sirenenalarm zum Einsatz gerufen worden, außerdem wurde der Löschzug Menden-Mitte nachalarmiert.

+ © Markus Klümper Weil parallel ein zweiter Einsatz stattfand, der sich als Fehlalarm entpuppte, waren zunächst vor allem Freiwillige Feuerwehrkräfte vor Ort. Die brachten den eigentlichen Brand unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle.

+ © Markus Klümper Anschließend fanden zunächst noch Lüftungsmaßnahmen statt, außerdem wurde nach möglichen Glutnestern gesucht. Und tatsächlich fachte das Feuer noch einmal neu auf, die Rauchentwicklung war rund eineinhalb Stunden nach Einsatzbeginn wieder beträchtlich, so dass die Wehrleute wieder nachlöschen mussten.

"Der Dachbereich stand kurz vor der Durchzündung, weil sich dort heiße Rauchgase gesammelt hatten. Zum Glück waren wir noch vor Ort und konnten das Durchzünden durch schnelles Eingreifen verhindern", sagte ein Feuerwehrsprecher am späteren Abend.

Vorsichtige Schätzungen besagten, dass der Einsatz noch drei bis vier Stunden andauern könnte. Mit Drehleiter und Rettungssäge wird das Dach geöffnet, damit die Rauchgase abziehen können. "Jetzt müssen wir das Feuer endgültig auskriegen. Es wäre fatal, wenn wir abrücken und dann entwickelt sich wieder etwas", so der Sprecher.

Die Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.