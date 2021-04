Spektakulärer Unfall: Auto klemmt senkrecht an der Hauswand

Blutprobe angeordnet

+ © Polizei Oberbergischer Kreis Unfall in Gummersbach: Auto steckt zwischen Gehweg und Hauswand fest. © Polizei Oberbergischer Kreis

Die Kurve gekratzt - im Wortsinn - hat in der Nacht zum Montag ein Autofahrer in Gummersbach. Sein Wagen kam von der Straße ab und blieb senkrecht an einer Hauswand hängen.

Gummersbach - Gegen 1.20 Uhr dürften die Bewohner eines Hauses an der La-Roche-sur-Yon-Straße aufgeschreckt sein: Zu diesem Zeitpunkt war ein 40-jähriger Autofahrer aus Kierspe mit seinem Hyundai aus einer Kurve geraten und mit seinem Wagen vom höher gelegenen Gehweg in einen Spalt zwischen Bürgersteig und Hauswand geraten.

Der Wagen blieb stecken. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, Polizeibeamte trafen ihn aber kurze Zeit später in der Nähe an. Dabei leistete der 40-Jährige nach Polizeiangabne erheblichen Widerstand. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.

An dem Hyundai und der Hauswand entstand beträchtlicher Schaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde nach der Bergung sichergestellt.