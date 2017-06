Sozialticket: Noch kein Beschluss in Ausschuss

Bei der CDU besteht noch Beratungsbedarf

Märkischer Kreis - Die Einführung des Sozialtickets ist offen. Die CDU meldete am Dienstag im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Struktur und Verkehr noch Beratungsbedarf an. Eine endgültige Entscheidung wird deshalb voraussichtlich in der Kreistagssitzung anfang Juli getroffen.