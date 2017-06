Sozialticket im Märkischen Kreis rückt in greifbare Nähe

Märkischer Kreis - Die Einführung eines Sozialtickets für den öffentlichen Nahverkehr im Märkischen Kreis rückt in greifbare Nähe. Der Politik wird die Zustimmung deutlich leichter gemacht, da die Märkische Verkehrsgesellschaft mit Netto-Gesamterlösen in Höhe von zwei Millionen Euro rechnen kann.

Am Dienstag, 13. Juni, beschäftigt sich erstmals der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Struktur und Verkehr (Kreishaus Lüdenscheid, 17 Uhr) mit dem neuen Rechenmodell. Das jetzt vorliegende Ergebnis kommt selbst für entschiedene Befürworter eines Sozialtickets wie die Fraktion der Grünen überraschend, denn vor wenigen Jahren rechnete die Kreisverwaltung im ungünstigsten Fall noch mit einem jährlichen Zuschussbedarf von zehn Millionen Euro aus dem Haushalt. Damit war das Thema für die politische Mehrheit erledigt.

Neues Zahlenmaterial

Die jetzige Neuauflage gibt den Fraktionen ein anderes Zahlenmaterial an die Hand: Die Zahl der zum Kauf eines Sozialtickets Berechtigten liegt im Märkischen Kreis bei 43.000 Personen. Dazu zählen beispielsweise Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sowie von Sozialhilfe.

Seit 2011 fördert das Land Kreise und kreisfreie Städte, die einen solchen Fahrausweis für ihren Nahverkehr anbieten – in diesem Jahr mit 40 Millionen Euro. Ende Dezember läuft diese Zuschussmöglichkeit aber aus. Ob es eine Fortsetzung geben wird, muss die neue Landesregierung entscheiden. Sollte es eine Anschlussfinanzierung im bisherigen Umfang geben, könnte der Märkische Kreis mit Fördergeldern in Höhe von 780.000 Euro rechnen.

Planung mit zwei Varianten

Nach den Erfahrungen aus den Nachbarkreisen rechnet die Verwaltung mit einer Nutzerquote von zehn bis zwölf Prozent der Berechtigten. Geplant wird mit zwei Varianten: ein Monatsticket im Abo für eine Stadt zum Preis von 25 Euro, oder die große Lösung fürs gesamte Kreisgebiet für 35 Euro. Bei der Preisgestaltung wird auf die Praxis im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest verwiesen. Dort kostet die Stadt ebenfalls 25 Euro, die Kreise sind jeweils für 30 Euro erhältlich.

Zwei Millionen Euro für die MVG

Bei einer entsprechenden Nutzerquote und Landesmitteln in vergleichbarer Höhe gehen Kreis und MVG davon aus, dass die Verkehrsgesellschaft Netto-Gesamterlöse in Höhe von zwei Millionen Euro erzielen kann. Unter diesen Voraussetzungen könne das Sozialticket ohne zusätzlichen finanziellen Ausgleich aus dem Kreishaushalt eingeführt werden, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss. Das Sozialticket schaffe neue Umsatzpotenziale, die das Defizit der MVG ganz ohne Kreisausgleich vermindere.

Für Manuel Huff, Vorsitzender der Kreistagsfraktion Die Linke, ist die neue Ausgangslage ebenso verwunderlich wie erfreulich: „Schön, dass die Verwaltung sich inzwischen unserer damaligen Berechnung zuwendet und Einnahmemöglichkeiten durch erhöhte Fahrgastzahlen einbezieht. Seinerzeit wurde von der Verwaltung eine Verhinderungsberechnung vorgelegt, die von völlig unhaltbaren Annahmen ausging.“ Inzwischen sei ein Sozialticket für den Märkischen Kreis keine unbezahlbare Vision mehr. „Links wirkt“, freut sich Huff und hofft, dass der Märkische Kreis als einer der letzten Kreise in NRW „den Mehrwert eines Soziltickets erkennt“.