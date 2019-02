Sonne und bis 18 Grad: Frühling hält Einzug in Lüdenscheid und MK - mit einer Ausnahme!

Lüdenscheid - Nach einer ersten Wärmephase vor gut einer Woche kündigt sich für die nächsten Tage schon wieder traumhaftes Frühlingswetter für Lüdenscheid und den gesamten Märkischen Kreis an. Los geht es schon am Wochenende!

Die Wettervorhersage für den Märkischen Kreis lässt keine Zweifel mehr aufkommen. Es wird Frühling. Ab Sonntag bis voraussichtlich Mittwoch sorgt Hochdruckeinfluss für perfektes Draußen-Wetter.

Oberhalb von 400 Metern kommt der Frühling später

Bis es so weit ist, gilt es aber noch einen nicht ganz so schönen Tag zu "überstehen". Während in anderen Regionen Deutschlands bereits am Samstag mit durchgehendem Sonnenschein zu rechnen ist, lässt das Frühlingswetter in Lagen oberhalb von 400 Metern noch etwas auf sich warten.

Noch nichts vor? Hier gibt es Tipps für MK

Der Samstag beginnt mit Wolken, dann lockert es in Lüdenscheid und Umgebung aber schnell auf und es ist bis zum Abend sonnig. Die Höchstwerte erreichen aber maximal 7 Grad Celsius. Zudem wird im Bergland auffrischender bis böiger Wind erwartet, sodass die gefühlte Temperatur deutlich kühler ist.

Wichtig: In der Nacht zu Samstag, aber auch in der Nacht zu Sonntag kann es örtlich Minustemperaturen geben. Auch Glätte ist dann möglich.

Frühlingshaftes Wetter ab Sonntag

So richtig frühlingshaft wird es dann am Sonntag. Nach einer kalten Nacht steigen die Temperaturen bei nachlassendem Wind bis zum Nachmittag auf 14 Grad in Lüdenscheid, in niedrigeren Lagen sogar auf 15 Grad. Dabei ist es den ganzen Tag sonnig.

Zur Wochenmitte wird es immer wärmer

Zum Wochenanfang wird es dann noch milder und teilweise sogar noch schöner als im Flachland. Denn die Sonne scheint rund um die Uhr. Am Montag und Dienstag werden im Märkischen Kreis dann bis zu 17 Grad Celsius am Nachmittag erreicht, am Mittwoch sogar bis zu 18 Grad Celsius - im Schatten wohlgemerkt!

Ab Donnerstag gehen die Temperaturen zurück

Am Donnerstag ziehen dann erste Wolkenfelder durch, die Temperaturen erreichen aber immer noch bis zu 14 Grad Celsius. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt. Anfang März wird es dann tendenziell kühler.

