Chinesen steigen bei Unternehmen im MK ein

Absichtserklärung

Plettenberg – Die heimische Industrie befindet sich in einem Umbruch. Nach der Schließung des Dura-Standortes in Plettenberg und des Novelis-Werkes in Lüdenscheid hat die Firma Schmiedetechnik Plettenberg eine Absichtserklärung mit einem chinesischem Investor unterzeichnet.