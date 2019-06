Sirenenalarm für die Feuerwehr in Menden - Hausbewohner vom dichten Rauch eingeschlossen

Zwei Personen im Krankenhaus

+ © Feuerwehr Menden Die Feuerwehr drang unter Atemschutz ins Gebäude vor. © Feuerwehr Menden

Menden - Am Sonntagnachmittag brach in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Ob dem Lahrtal" in Menden ein Kellerbrand aus. Als die Feuerwehr Menden an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus einem Kellerfenster neben der Eingangstür, auch der Treppenraum war stark verraucht.