Silvester-Bilanz der Feuerwehr Menden

Menden - Verhältnismäßig "ruhig" gestaltete sich der Jahreswechsel für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Menden, zu insgesamt 16 Einsätzen (25 im Vorjahr) rückten die Einsatzkräfte in der Nacht aus. Die Mendener Rettungswagen und der Notarzt mussten zwölfmal in Not geratenen Personen hilfeleisten (20 Mal im Vorjahr).