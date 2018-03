Sich vom „Unglaublichen“ überzeugen lassen

Plettenberg - Eine Woche lang wird an über 500 Orten in Deutschland und Nachbarländern mit „Prochrist Live“ aufgefordert, sich mit dem Glauben an Gott unter der Überschrift „Unglaublich?“ auseinanderzusetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Einer dieser Orte ist das Gemeindezentrum der Ev. Landeskirchlichen Gemeinschaft Holthausen in Plettenberg.

Wenn ein heute 24-jähriger im Alter von 14 Jahren zu einem Vollwaisen wird, Halt sucht und ihn doch im Glauben zu Gott findet, muss er einen ganz dornigen Weg gegangen sein. Die Rede ist von Benjamin Wussow, dem Sohn von der Journalistin Yvonne Viehöfer und dem Schauspieler Klausjürgen Wussow, der 2007 verstarb und den er kaum kennenlernte. Die Mutter verstarb ein Jahr zuvor. An sich Grund genug, mit allem zu hadern, auch mit dem lieben Gott. Das tat er wohl auch, doch Benjamin erzählte bei der Auftaktveranstaltung in der Leipziger Kongresshalle freimütig über seine Suche nach einer Ersatz-Vaterfigur und kam schließlich doch endlich bei Gott an. Gott ist, gleich wo er ist, immer bei ihm und er ist überzeugt, dass Gott ihn liebt und beschützt.

Ein starker Glaube und seine Aussage passt genau zum Thema des ersten Tages: Gott liebt mich. Prochrist Live ist eine Veranstaltung von ProChrist, einer Initiative von Christen aus unterschiedlichen Kirchen. Die Auftaktveranstaltung am Sonntag wurde über Bibel TV auf eine Leinwand ins Holthauser Gemeindezentrum übertragen und konnte anschließend mit den Gästen diskutiert werden. Die erste Sendung moderierten Elke Werner (Theologin, Lehrerin und Schriftstellerin) und Steffen Kern (Pfarrer, Journalist und Autor). Eingeladen in Leipzig und den anderen über 500 Veranstaltungsorten sind nicht nur die Gemeindemitglieder, sondern auch und vor allem Menschen, die noch nie oder ehemals an Gott geglaubt haben und der Kirche oder dem Glauben kritisch begegnen. Das Glaubensbekenntnis (Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen…) steht dabei als Leitfaden im Vordergrund. Die Übertragung zeigte einen modernen Umgang in den Glaubensfragen mit biblischen Erzählungen, Musik von „Königen und Priester“, und einem Beitrag vom Poetry-Slammer Marco Michalzik. Anhand des Bildes „Der verlorene Sohn“ von Rembrandt wurde verdeutlicht, wie in der Bibel der Vater als der stets Verzeihende und Liebende den verlorenen Sohn wieder willkommen heißt, auch wenn er (der Sohn) sich vorher von ihm abwandte. So sind Gottvater stets die willkommen, die, aus welchem Grunde auch immer, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, und dann doch wieder zu ihm zurückkehren. Die Einladung dazu ist ausgesprochen und braucht nur angenommen werden.

Thomas Sühwold, der in Holthausen die einleitenden Worte sprach war der erste, der ein Stück Schnur nahm, es am Kreuz verknotete und sich damit symbolisch mit dem Kreuz, unserem Glaubenssinnbild, verband. Er forderte die Anwesenden auf, wenn sie denselben Wunsch verspüren würden, es ihm gleich zu tun. Das Thema am Mittwoch lautet: „Gott rettet mich“, gefolgt von „Gott beschenkt mich“, „Gott bewegt mich“ und endet am Samstag mit „Gott erwartet mich.“ Verfolgt werden können die Themenabende jeweils ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum oder auch zu Hause auf dem Sender Bibel TV. „Für Gespräche stehen nach den Übertragungen die Gemeindemitglieder in den Räumen am Lehmweg 48b gerne zur Verfügung.“, betonte Martin Lill, der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. „Mit dem Samstagsthema von „Unglaublich? ist noch nichts zu Ende. Es geht weiter mit dem Gemeindeseminar „Spur 8“, das mit einem ersten Treffen für Interessierte am 22. März um 19.30 Uhr im Gemeindehaus beginnt. Die Themen der Abende: Entdeckungen im Land des Glaubens machen; Grundfragen des Glaubens besprechen; Zusammen dem Leben und Glauben nachspüren… Jesu Spur folgen; Den Alltag hinter sich lassen und sich auf die Reise mit Gott machen; Glaube wächst im Miteinander. Es gibt einen kleinen Imbiss, Referate zu den Themen und Gesprächsgruppen. Die Abende enden jeweils gegen 21.30 Uhr.