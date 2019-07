Begrapscht am Bahnhof: Frau wird Opfer sexueller Belästigung

Ein bisher unbekannter Mann konnte seine Hände nicht bei sich lassen: Am Sonntagmorgen belästigte er eine Frau massiv am Bahnhof. Jetzt sucht die Polizei ihn mit einer genauen Täterbeschreibung.

Menden - Eine 47-jährige Fröndenbergerin hat am Sonntagmorgen auf der Wache Menden Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet. Gegen 9 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann die Frau auf dem Radweg zwischen Bahnhof Bösperde und Max-Eyth-Straße belästigt und an das Gesäß gefasst haben, so berichtet die Polizei.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte Richtung Bösperde. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

So sah er aus

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß. Sein Erscheinungsbild war dünn, schmächtig, aber gepflegt. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine neon-orangefarbige, halblange Stoffhose mit Gummizug. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zur Tat oder seiner Identität nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

