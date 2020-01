Serientäter mit Messer im Märkischen Kreis? Nächster Überfall auf Tankstelle

Die Total-Tankstelle an der Werler Straße in Menden ist am Donnerstagabend überfallen worden (Archivfoto).

Gibt es im Märkischen Kreis die nächste Serie von Tankstellen-Überfällen? Ist wieder Menden Schauplatz dieser Serie? Die Antwort auf diese Fragen scheint "Ja" zu lauten. Nach der Tat vom Sonntagabend (12. Januar) gab's jetzt den nächsten Überfall - und die Täterbeschreibungen ähneln sich enorm!

Nach dem Überfall auf die Esso-Tankstelle in Menden am 12. Januar wurde vier Tage später am Donnerstag, 16. Januar die Total-Tankstelle an der Werler Straße überfallen.

Nach dem Überfall auf die Esso-Tankstelle in Menden am 12. Januar wurde vier Tage später am Donnerstag, 16. Januar die Total-Tankstelle an der Werler Straße überfallen. Angesichts der Tatsache, dass sich die Täterbeschreibungen von Sonntag und Freitag stark ähneln, schließt die Polizei nicht aus, dass es der gleiche Täter war.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Mendener Polizei mit Unterstützung aus Hemer und Iserlohn verlief negativ. Trotzdem haben die Ermittler gute Ansätze.



Menden - Christof Hüls, einer der drei Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, spricht im Gespräch mit unserer Redaktion über die beiden jüngsten Tankstellen-Überfälle in Menden von "vielen Parallelen" - verbunden mit dem nur logischen Hinweis, dass die Ermittler einen Zusammenhang der Überfälle von Sonntag- und Donnerstagabend nicht ausschließen können.

In der Pressemitteilung zum Überfall von Donnerstagabend um 22.27 Uhr an der Werler Straße heißt es dazu: "Aufgrund der Täterbeschreibung schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um denselben Mann handelt, der am Sonntagabend an der Iserlohner Landstraße Beute machte."

Wo sind Gemeinsamkeiten in Überfällen in Menden?

In beiden Fällen war der Täter mit einem Messer bewaffnet.

In beiden Fällen war der Täter vermummt, trug nach Angaben der Opfer bzw. nach Auswertung der Videoüberwachung ein Halstuch bzw. einen "Mundschutz".

In beiden Fällen mussten die Angestellten der Tankstellen die Beute in Form von Bargeld in eine Plastiktüte stecken.

In beiden Fällen wurde der Täter als 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben - unter anderem mit einem Kapuzenpullover.

In beiden Fällen sprach der Täter laut Polizei mit Akzent bzw. "schlechtes Deutsch".

So lief der Überfall auf Total-Tankstelle in Menden ab

Nach Angaben der Polizei betrat der Täter die Total-Tankstelle an der Werler Straße (Bundesstraße 7) am Donnerstagabend kurz vor 22.30 Uhr, als sich der Mitarbeiter gerade in der Spülküche aufgehalten habe.

"Als er um 22.27 Uhr aus dem Kassenraum Geräusche hörte, ging er nach vorn. Sofort bedrohte ihn der Unbekannte mit einem Messer. Weil er der Aufforderung nicht sofort nachkam, bekam er mehrere Tritte. Der Täter stieß Drucker und Tassen von der Theke auf den Boden.

Der Mitarbeiter musste Geld in eine schwarze Plastiktüte stecken. Der Räuber flüchtete aus dem Ausgang nach rechts in Richtung Schwitten", so die Polizei, die zwar sofort mit starken Kräften nach dem Täter fahndete, was aber erfolglos blieb.

So wird der Täter aus Menden diesmal beschrieben

ca. 1,65 Meter groß

schlank

ca. 23 bis 26 Jahre alt

braune Augen

spricht Deutsch mit Akzent

blauer Kapuzenpullover

schwarze Hose

grünes Halstuch vor dem Gesicht

dunkles Cap

Sportschuhe

Immer wieder Einbrüche und Überfälle auf Tankstellen in Menden

Im vergangenen Jahr hatte es in Menden eine Serie von Einbrüchen auf die HEM-Tankstelle an der B 515 gegeben. Anfang Februar, Ende April und Anfang November hatten Ganoven die "verkehrsgünstig" gelegene Tankstelle an der Hämmerstraße am Ortseingang von Menden gegenüber von Mc Donald's heimgesucht.

Zwischen Ende Dezember 2017 und Februar 2018 hatten vier Bewaffnete mit einer vierteiligen Einbruchsserie in Menden und Hemer Schlagzeilen gemacht. Die Bande konnte jedoch gefasst und verurteilt werden. Betroffen war damals gleich zwei Mal jene Esso-Tankstelle an der Iserlohner Landstraße, die zuletzt am vergangenen Sonntag überfallen worden war.