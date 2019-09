EC-Karte gestohlen und viel Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

Er stahl die Handtasche einer Frau (81) und hob mit der erbeuteten EC-Karte viel Geld ab. Jetzt sucht die Polizei mit diesen Fotos nach dem Mann.

Hagen - Am 24. Mai 2019 wurde einer 81-Jährigen am Nachmittag gegen 15 Uhr während einer Busfahrt im Hagener Stadtgebiet das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. In der Geldbörse befand sich unter anderem eine EC-Karte, mit der ein unbekannter Mann später an einem Geldautomaten an einen Betrag in einer niedrigen, vierstelligen Höhe gelangte.

Es kam zudem noch zu weiteren Abhebungsversuchen. Das Gericht ordnete die Veröffentlichung der Überwachungsbilder an. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben?

Infos an die Polizei unter der Rufnummer 02331-986-2066.

+ © Polizei Hagen

+ © Polizei Hagen

+ © Polizei Hagen