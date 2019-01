Seniorin (83) im Schlafanzug in die eisige Nacht verschwunden: "Hummel 6" findet sie dank Wärmebildkamera

Hubschrauber steht fast eine Stunde lang über Mendener Ortsteil Platte Heide

+ © Lars Becker Im Garten dieses Mehrfamilienhauses im Veilchenweg machte die Besatzung von "Hummel 6" die vermisste Seniorin um 7.15 Uhr aus. © Lars Becker

[Update 12.37 Uhr] Menden - Fast eine Stunde lang ist am frühen Montagmorgen Hubschrauber "Hummel 6" über dem Mendener Ortsteil Platte Heide gekreist, hat mit Wärmebildkamera und Suchscheinwerfer Kräfte der Polizei am Boden unterstützt. Grund: Aus dem Seniorenheim "Jochen-Klepper-Haus" am Veilchenweg war bei Minusgraden eine nur mit einem Schlafanzug und Pantoffeln bekleidete Bewohnerin verschwunden. Um 7.15 Uhr die ersehnte Meldung: Die Frau wurde gefunden - im Veilchenweg selbst.