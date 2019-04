Senior übers Ohr gehauen: Gauner mit auffallend vorstehenden Zähnen gesucht!

Menden - Weil er einen Senioren übers Ohr gehauen hat, sucht ihn jetzt die Polizei: Wem ist ein Mann mit auffallend vorstehenden Zähnen aufgefallen? Der Gauner verkaufte einem 79-Jährigen in der Mendener Innenstadt zwei minderwertige Lederjacken und eine Armbanduhr. Beute: mehrere hundert Euro.

Der Betrüger hatte mit seiner Masche am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr Erfolg. In einer kleinen Strichstraße im Zentrum Mendens, die die Polizei auch auf Anfrage mit Rücksicht auf das dort lebende Opfer nicht konkret nennen wollte, fiel ein 79-Jähriger auf ihn herein.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis sprach der Täter den Senior aus einem Auto heraus an. "Er gab sich als ehemaliger Arbeitskollege aus und bot dem Mendener zwei Lederjacken und eine Armbanduhr zum Kauf an", so die Polizei.

Hierbei sei der Betrüger überzeugend und aufdringlich vorgegangen - offenbar so sehr, dass das Opfer die Gegenwehr aufgab und dem Mann "die angebotene, jedoch deutliche minderwertige Ware" abkaufte.

Warnen Sie ältere Mitmenschen vor Betrugsmaschen

Dem Senior seien so mehrere hundert Euro Schaden entstanden, teilte die Polizei mit, die gleichzeitig dazu aufruft, gerade ältere Mitmenschen vor dieser und anderen Betrugsmaschen (z.B. Enkeltrick oder falsche Polizisten) immer wieder zu warnen.

Der Täter in Menden verschwand unmittelbar nach dem Verkauf in unbekannte Richtung.

Diese Beschreibung des Betrügers liegt vor

etwa 1,70 Meter groß

normale Statur

dunkle, kurze Haare

gebrochenes Deutsch mit Akzent

auffallend vorstehende Zähne

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Menden (Telefon: 02373/9099-0) entgegen. - eB

