Märkischer Kreis - In der Jugendbildungsstätte des Märkischen Kreises in Lüdenscheid findet vom 25. bis 27. August 17 zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Selbstbehauptungsseminar für Mädchen von 9 bis 11 Jahren statt.