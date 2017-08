Zwei Frauen (45/20) und vier Kinder bei Unfall auf dem Höhenweg leicht verletzt

Werdohl - Bei einem Unfall auf dem Höhenweg zwischen Lüdenscheid und Werdohl sind am späten Montagnachmittag insgesamt sechs Personen allesamt leicht verletzt worden. Der Höhenweg war für die Dauer von etwas mehr als zwei Stunden im Bereich der Unfallstelle in Höhe der Zufahrt zum Reiterhof Noelle auf Werdohler Stadtgebiet gesperrt.

Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Autofahrerinnen aus Lüdenscheid (45) und Werdohl (20), bei denen wiederum jeweils zwei Kinder mit im Fahrzeug saßen. Deren Alter lag zwischen 11 und 16 Jahren.

Um exakt 16.54 Uhr hatte sich der Unfall ereignet, um 19.15 Uhr war die Straße wieder frei, wie es am Abend auf Anfrage unserer Redaktion aus der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis in Iserlohn hieß.

Was war passiert? Die 45-Jährige aus Lüdenscheid war in Fahrtrichtung Werdohl unterwegs und wollte in Höhe des stationären Blitzers in der 70er Zone nach links in Richtung Rentrop/Reitsportanlage abbiegen.

Wegen entgegenkommender Autos musste die Frau jedoch anhalten, hinter ihrem Fahrzeug bildete sich ein kleiner Stau.

Das wiederum nahm die 20-Jährige aus Werdohl nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten vor Ort nicht richtig wahr und setzte trotz Überholverbotes an dieser Stelle zu einem Überholmanöver an – prompt prallte sie beim Versuch, die Autoschlange zu passieren, der jetzt ihrerseits abbiegenden Lüdenscheiderin in die Fahrzeugseite.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf 24 000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es auf dem Höhenweg für mehr als zwei Stunden zu massiven Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.