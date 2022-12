Scooter kommt in den MK – einziges Konzert der Tour 2023 in NRW

Von: Marvin K. Hoffmann

Teilen

Scooter geht 2023 erneut auf Tour und kommt für ein Konzert ins Sauerland nach Hemer. Der Ticket-Vorverkauf startet bald. Hier gibt es alle Infos.

Hamm - „Hemer! Hemer!“ statt „Hyper! Hyper!“ – der Sauerlandpark in Hemer im Märkischen Kreis verwandelt sich in einen Technotempel, und der Hohepriester höchstpersönlich liest die Messe. Die legendäre Technoband Scooter um Frontmann H.P. Baxxter macht am Samstag, 2. September 2023 (Samstag), Halt in Nordrhein-Westfalen und präsentiert ihr „God Save The Rave Open Air“. Es ist die Fortsetzung einer durch und durch erfolgreichen Tour.

Scooter-Konzert im Sauerlandpark Hemer mit God Save The Rave Open Air 2023

Datum 2. September 2023 Ort Sauerlandpark Hemer (Nelkenweg 5-7, 58675 Hemer) Vorverkauf ab Mittwoch, 7. Dezember, 10 Uhr Ticket-Preis 59 Euro (inkl. aller Steuern und Gebühren)

„Die Fans bekommen einfach nicht genug von der Band um H.P. Baxxter: Nach einer erfolgreichen Arena-Tour, mehreren ausverkauften Open Airs und einigen Festivalshows geht es aufgrund der großen Nachfrage im nächsten Jahr weiter“, heißt es in der Ankündigung zum Konzert in Hemer (MK). Tickets gibt es ab Mittwoch, 7. Dezember, 10 Uhr, im exklusiven Vorverkauf bei eventim.de sowie ab Donnerstag, 8. Dezember, 10 Uhr, auch bei adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer. Von Juni bis September werde Scooter mit einer „gefeierten Mega-Show aus einem visuellen Feuerwerk und einem Hitmarathon den Fans, wie gewohnt, unvergessliche Partys bereiten“.

H.P. Baxxter kommt 2023 mit Scooter für ein Konzert ins Sauerland. © Daniel Karmann/dpa

Scooter rund um den 58 Jahre alten Frontmann H.P. Baxxter, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, beschallt die Deutschen seit 1993 mit harten Techno-Beats und mitunter kuriosen Sprechgesängen. National und international hat die Gruppe über 30 Millionen Tonträger verkauft, wurde unter anderem mit dem deutschen Musikpreis „Echo“ ausgezeichnet und war mit insgesamt 23 Songs in den Top-Ten der deutschen Singlecharts vertreten. Hinzu kommen mehr als 100 Gold- und Platin-Schallplatten.

Zu den größten Hits von Scooter gehören Song wie „Ho Much Is The Fish“ aus dem Jahr 1998, „Hyper, Hyper“ aus dem Jahr 1995 oder auch „Maria“ aus dem Jahr 2003.

Die größten Scooter-Hits in der Übersicht

Hyper, Hyper (1995)

Last Minute (1996)

How Much Is The Fish (1998)

Ramp! (2002)

Nessaja (2002)

Maria (2003)

J‘adore Hardcore (2009)

Am 12. Januar 2023 erscheint eine Scooter-Dokumentation in den Kinos, und spätestens im Sommer ist die Ausnahme-Gruppe dann auch wieder auf der Bühne zu erleben – wie etwa im Sauerlandpark Hemer, in dem auch im Winter Konzerte stattfinden.

Alle Daten der Scooter-Tour 2023 „God Save The Rave Open Air“ in der Übersicht

10. Juni 2023: Leinefelde - Open-Air an der Burg Schafenstein

22. Juni 2023 Karlsruhe - Kulturbühne Karlsruhe

14. Juli 2023: Saarbücken - Open Airs am E-Werk

22. Juli 2023: Balingen - Open-Air am Marktplatz

28. Juli 2023: Sylt - Sylt Open Air 2023

12. August 2023: Heringsdorf - Festweise

25. August 2023: Gießen - Giessener Kultursommer

02. September 2023: Hemer - Sauerlandpark Hemer Open Air