Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit Elektromobil

Iserlohn - Unfall mit einer Schwerverletzten auf der Baarstraße in Iserlohn: Ein so genanntes Elektromobil kollidierte mit einem Pkw. Die Fahrerin (67) des Mobils wurde dabei schwer verletzt.

Am Montag um 16.26 Uhr kollidierte auf der Baarstraße in Höhe Hombrucher Weg ein "Elektromobil" mit einem Pkw. Die Fahrerin des E-Mobils, eine 67-jährige Iserlohnerin, war nach ersten Erkenntnissen der Polizei, vom Hombrucher Weg kommend, nicht rechtzeitig vor der Kreuzung zum Stehen gekommen. Warum das so war, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Nach notärztlicher Versorgung der Patientin wurde diese in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren zwei Notärzte und zwei Rettungswagen vor Ort. Der gerufene Rettungshubschrauber flog wieder leer ab, da die Seniorin aus medizinischen Gründen nicht mit dem Hubschrauber transportiert werden konnte.

Die Baarstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

An der Einsatzstelle waren 16 Einsatzkräfte involviert. Die Einsatzdauer vor Ort lag bei 90 Minuten.