Polizei blitzt Kradfahrer mit 110 km/h bei Tempo 60

Zwei Fahrverbote

+ © dpa Symbolbild © dpa

Meinerzhagen/Balve - Am Sonntag hat die Polizei im Märkischen Kreis wieder gezielte Kradkontrollen durchgeführt. Der traurige "Tagessieg" ging dabei an einen Kradfahrer in Meinerzhagen, der mit 110 km/h bei Tempo 60 unterwegs war.