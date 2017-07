Schwerer Verkehrsunfall zwischen Grimminghausen und Steinbruch Solmbecke

Plettenberg - Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 rückten am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr die Kräfte der Löschgruppen Plettenberg-Selscheid und Werdohl-Kleinhammer aus. Ein Pkw-Fahrer war mit seinen zwei Mitfahrern verunglückt. Mindestens eine Person wurde wohl schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Pkw die Kreisstraße von Grimminghausen in Richtung Steinbruch Solmbecke. In einer Kurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte rückseitig in eine Böschung.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und die Versorgung der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zwei der drei Pkw-Insassen wurden verletzt, wobei eine Person mit Verdacht auf schwere Verletzungen nach notärztlicher Behandlung ins Klinikum Lüdenscheid kam.

Auch ein Ersthelfer verletzte sich leicht, konnte aber nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort verbleiben. Im Einsatz neben der Feuerwehr waren zwei Rettungswagen der Plettenberger Feuerwehr, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt aus Werdohl.