Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus - Verletzte und hoher Sachschaden

Hagen - Schwerer Unfall in Hagen-Hohenlimburg: Ein Fiat Panda stieß mit einem Linienbus zusammen. Es gab Verletzte - und hohen Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 16.05 Uhr: Eine 63-jährige Hagenerin befuhr mit ihrem Fiat Panda die Jahnstraße. Als sie in die Hohenlimburger Straße einbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden Linienbus der Hagener Straßenbahn.

In der Einmündung kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Panda-Fahrerin wurde zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber schnell durch Ersthelfer vor Ort befreit und versorgt werden. Die 37-jährige Fahrerin des Linienbusses erlitt bei dem Unfall einen Schock. Beide Frauen wurden in Hagener Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden dürfte bei mehreren 10.000 Euro liegen. Während der Unfallaufnahme musste die Hohenlimburger Straße voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Der Linienbus und der PKW mussten abgeschleppt werden. Fahrgäste des Busses wurden zum Glück nicht verletzt.

Die genaue Unfallursache wird nun durch das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen ermittelt.