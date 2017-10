Kollision: Lüdenscheider fliegt durch Windschutzscheibe in Straßengraben

[Update: 11.10 Uhr]Iserlohn - Schwerer Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr in Iserlohn. Ein Pkw kollidierte mit einem Lkw. Ein Lüdenscheider war vermutlich nicht angeschnallt, er durchschlug die Windschutzscheibe und blieb im Graben liegen. Der Pkw-Fahrer wurde in einem Wagen eingeklemmt.

Gegen 6.50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landhauser Straße, etwa 200 Meter vor der Einmündung "Überm Gaxberg".

Aus noch ungeklärter Ursache, erklärt die Polizei, geriet ein 26-jähriger Iserlohner mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem 45-jährigen Fahrer eines 7,5-Tonners aus Hagen. Der 26-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Pkw retten. Anschließend flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lünen.

Lüdenscheider schwer verletzt

Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Sein 56-jähriger Beifahrer aus Lüdenscheid durchschlug die Frontscheibe und blieb im Graben, hinter der Leitplanke, schwer verletzt liegen. Er war zum Unfallzeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht angeschnallt. Die beiden Insassen im Lkw wurden in Rettungswagen dem St. Elisabeth Hospital Iserlohn zugeführt.

Lüdenscheider fliegt durch Windschutzscheibe: Schwerer Verkehrsunfall in Iserlohn Zur Fotostrecke

Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme durch die Polizei war die Landhauser Straße im Berufsverkehr mehrere Stunden gesperrt.