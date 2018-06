Frontalzusammenstoß bei Berkenbaum: Säugling schwebt in Lebensgefahr

[Update, 19.59 Uhr] Kierspe - Schwerer Unfall bei Berkenbaum: Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der K25 schwebt ein sechs Monater alter Säugling aus Lüdenscheid in Lebensgefahr. Vier weitere Personen sind verletzt.

Es geschah am Nachmittag: Auf der K25 bei Kierspe-Berkenbaum stießen gegen 16.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zwei Autos frontal gegeninander. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Fahrfehler aus.

Schwerer Unfall bei Berkenbaum Zur Fotostrecke

In einem Auto - einem Opel Astra Combi - saß nach Angaben der Polizei eine fünfköpfige Familie aus Lüdenscheid. Der Fahrer wurde schwerverletzt, ein Säugling schwebt in Lebensgefahr. An seinem Zustand hatte sich bis zum Abend nichts geändert.

Zwei weitere Insassen, darunter eine Achtjährige, wurden auch verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich.

Der Fahrer des zweiten Autos, eines Mazda MX5, hat ebenfalls schwere Verletzungen davongetragen. Er kommt aus Menden.

Die K25 war wegen der Aufräumarbeiten bis zum Abend gesperrt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.