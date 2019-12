Schwerer Unfall: Auto gerät in den Gegenverkehr

Bei einem schweren Unfall auf der Westtangente in Menden wurde am Dienstagmorgen eine Person schwer verletz. Ein Auto ist dort gegen 6.30 Uhr im Gegenverkehr mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen.

Menden - Um kurz vor 6.30 Uhr am Dienstagmorgen kam es nach einer ersten Meldung der Polizei zu der Kollision auf der B515 (Westtangente). Demnach fuhr ein Autofahrer aus Lendringsen kommend in Richtung Menden, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und mit zwei vor einer Ampel wartenden Pkw zusammenstieß. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abstreuen. Der Verkehr staute sich auf der Bundesstraße.

So ist die aktuelle Verkehrslage: