Schwerer Unfall im MK: Auto stürzt Abhang hinunter - Bergung erfolgreich

Ursache unklar

Das Auto hängt bereits am Haken.

Spektakulärer Unfall in Lüdenscheid: Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer mit seinem VW einen Abhang heruntergestürzt und in einem Bach gelandet. Ein Rettungswagen ist im Einsatz, für die Bergung wurde ein Kran angefordert.

Update 10. Mai, 16.20 Uhr: Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, die Polizei gibt Einzelheiten zu dem Verkehrsunfall bekannt. Demnach hat ein 63 Jahre alter Mann aus Kierspe gegen 12.50 Uhr auf der Lösenbacher Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Firma Flühs die Gewalt über seinen VW Caddy verloren.

Der Wagen durchbrach nach Darstellung der Polizei mehrere Metallzäune und stürzte einen Abhang hinunter, bevor er auf dem Dach im Bachbett des Lösenbacher Baches liegen blieb. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und konnte sich laut Einsatzbericht aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien.

Unfall im MK: Auto stürzt Abhang hinunter

Für die Bergungsarbeiten wurde ein Kran heran geholt. Der Unfallverursacher wurde zur näheren Untersuchung vorsorglich per Rettungswagen ins Klinikum gebracht, konnte die ärztliche Obhut aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Update 10. Mai, 14.40 Uhr: Inzwischen ist ein Spezialkran aus Hagen eingetroffen, der den VW Caddy aus dem Bachlauf heben soll. Das Auto hängt bereits am Haken.

Das Auto stürzte den Abhang hinunter und landete in einem Bach.

Erstmeldung 10. Mai, 14.08 Uhr: Der Unfall ereignete sich um 12.55 Uhr auf der Lösenbacher Landstraße in Höhe der Firma Flühs in Lüdenscheid-Brügge, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Für die Bergungsarbeiten ist ein Kran aus Hagen angefordert worden. Rund um die Unfallstelle kommt es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch die Feuerwehr ist vor Ort, unter anderem weil Betriebsstoffe in den Lösenbach gelaufen sind. Es wurde Ölsperren eingerichtet.

Zur Ursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Offenkundig hat die Fahrerin des VW Caddy auf der Lösenbacher Landstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Daraufhin stürzte das Auto einen etwa sieben Meter hohen Abhang hinunter und landete im Bachlauf Lösenbach.

Unfall in Lüdenscheid.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Die Fahrerin erlitt nach ersten Informationen leichte Verletzungen, wurde zur Vorsicht aber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wir berichten weiter.