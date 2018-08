Schwerer Motorradunfall auf der Nordhelle - Biker in Lebensgefahr

Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der L 707.

[Update] Meinerzhagen/Herscheid - Bei einem schweren Motorradunfall zwischen Valbert und Herscheid ist am Sonntagnachmittag ein 43-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Klinikum Dortmund. Die Nordhelle war für mehr als drei Stunden voll gesperrt.

Der Motorradfahrer befuhr den berüchtigten Streckenabschnitt, auf dem der Märkische Kreis in diesem Jahr vorübergehend ein Krad-Verbot verhängt hatte, aus Richtung Valbert kommend, als er in einer Rechtskurve stürzte und in den Gegenverkehr rutschte. Er geriet unter einen VW-Transporter und wurde eingeklemmt.

Ein Rüstwagen wurde alarmiert, um den Mann zu befreien. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Neben Hubschrauber und Rüstwagen waren Feuerwehr aus Meinerzhagen und Herscheid, Rettungswagen, Notarzt und Polizei im Einsatz. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die L707 war bis 16.45 Uhr voll gesperrt.

