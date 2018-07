Hausbrand in der Iserlohner Innenstadt - eine Person vermisst

Iserlohn - Es war eine harte Nacht für die Feuerwehr Iserlohn: 60 Einsatzkräfte kämpften fünf Stunden lang gegen einen Brand in der Innenstadt. Ein Wohn- und Geschäftshaus wurde weitgehend zerstört. Es gab Verletzte. Eine Person wird vermisst.

Eine Person wird nach Angaben der Feuerwehr von Mittwochmorgen vermisst. Sie könnte sich noch in der Wohnung befinden. Weil das Haus aber akut einsturzgefährdet ist, können die Einsatzkräfte noch nicht rein. Das Gebäude soll abgesichert werden, dann wird es mit Rettungskräften und Hunden durchsucht.

Im Dachgeschoss des Gebäudes an der Stahlschmiede in der Altstadt brach am Montagabend gegen 23 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Feuerwehr verhinderte im letzten Moment ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude in der eng besiedelten Innenstadt.

Hausbrand in der Iserlohner Innenstadt Zur Fotostrecke

Allerdings konnten die etwa 60 Feuerwehrleute dem Brand im Dachgeschoss des Hauses kaum etwas entgegensetzen. Decken zwischen Ober- und Dachgeschoss sind zum Teil eingestürzt. Die unterste Etage, die eine Spielothek enthält, wurde durch große Mengen Löschwasser massiv in Mitleidenschaft gezogen. Auch Teile des Daches sind eingestürzt, die Giebelwände stark lädiert.

Elf Menschen meldeten sich als verletzt, vier mussten nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus. Eine vierköpfige Familie mit Kleinkind wurde durch Rauchgase leichtverletzt.