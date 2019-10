Schussgeräusche an der Hönne und Raub auf Taxifahrer: Viel Arbeit für Polizei

Zwei Männer (23/30) nur Minuten nach dem Überfall festgenommen

Menden - Schussgeräusche und handfeste Auseinandersetzung unter drei Männern im Bereich der Hönne in der Stadtmitte, dazu ein Raub auf einen Taxifahrer: Die Polizeibeamten in Menden hatten am Wochenende mehr Arbeit, als ihnen lieb war. Immerhin: Nur Minuten nach dem Überfall aus en Taxifahrer waren zwei Tatverdächtige (23/30) aus Menden und Aachen gefasst.