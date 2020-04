Schulprobleme einfach lösen – jetzt auch online

Lernen zuhause: Das ist in Zeiten von Corona Alltag für Schülerinnen und Schüler geworden. Selbst wenn die Schulen nach und nach wieder öffnen – ein regulärer Schulbetrieb wie vor der Krise ist längst nicht in Sicht und das Thema Homeschooling bleibt weiter aktuell.

Lernen zuhause: Das ist in Zeiten von Corona Alltag für Schülerinnen und Schüler geworden. Selbst wenn die Schulen nach und nach wieder öffnen – ein regulärer Schulbetrieb wie vor der Krise ist längst nicht in Sicht und das Thema Homeschooling bleibt weiter aktuell. Doch nicht jeder möchte die Aufgabenberge allein am heimischen Schreibtisch bezwingen oder kann selbstständig Neues für die nächste Klausur erarbeiten. Für sie ist „Mein Lerntreff“ der richtige Partner. Lernen mit Spaß und Erfolg – das verspricht das familiengeführte Nachhilfeinstitut mit Sitz in Plettenberg, Neuenrade und Attendorn und geht dafür jetzt ganz neue Wege.

Online-Unterricht heißt das Schlüsselwort, sagt Inhaberin Maria Müller und erklärt, wie der funktioniert: Per Videoschaltung stehen die Lehrkräfte mit ihren Schützlingen in Kontakt. Über PC, Tablet oder Handy loggen sich die Schüler bei ihrem jeweiligen Nachhilfelehrer ein und haben den persönlichen Kontakt in Wort und Bild – mit der neuen räumlichen Distanz, aber mit der gewohnten persönlichen Nähe. Auch Dokumente wie Arbeitsblätter oder erledigte Aufgaben lassen sich über die Plattform ganz einfach austauschen und bearbeiten. „Das hat Zukunft“, ist Maria Müller überzeugt und betont, dass das Online-Angebot nicht auf Corona-Zeiten begrenzt ist, sondern auf Dauer fest etabliert wird.

+ © Bunte Schon längere Zeit hatte sie sich mit dem Gedanken getragen, ihr 2006 gegründetes Nachhilfeinstitut auch um ein Online-Angebot zu erweitern. Doch der Aufwand, um so etwas professionell aufzuziehen, ist immens. Corona gab nun die Initialzündung, IT-Experten unterstützten die Inhaberin auf dem neuen Weg. Herausgekommen ist ein für alle Seiten sowohl bequemes als auch effektives Modell, das eine weitere wichtige Säule des Angebotes im Lerntreff darstellt.

Erfahrenes Team arbeitet mit Herz und Hand

Rund 20 erfahrene Lehrkräfte decken die große Bandbreite an Fächern ab – und das für alle Schulformen und alle Jahrgänge. Vom ersten Schultag bis zum Abitur begleitet das Lerntreff-Team seine Schützlinge mit Herz und Hand, stets ganz auf die individuellen Bedürfnisse des Schülers abgestimmt. Ob dauerhafte Lernbegleitung in homogenen Kleingruppen, intensive Vorbereitungen auf Arbeiten oder Prüfungen oder themenspezifische Crash-Kurse in den Ferien – alles ist möglich. In enger Absprache zwischen Nachhilfelehrer, Schule, Eltern und nicht zuletzt dem Schüler selbst werden Wissenslücken aufgezeigt und erreichbare Lernziele gesteckt.

In den Lerneinheiten achtet das Team stets auf die richtige Balance zwischen Motivation und Erklärung, Übung und Erholung. Gegenseitige Hilfe fördert dabei das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen, die familiäre Atmosphäre und der respektvolle Umgang miteinander sorgen für ein entspanntes Lernumfeld. All dies und die hohe Fachkompetenz des Kollegiums versprechen einen Lernerfolg, der sich nicht nur in Noten messen lässt, sondern jedes Kind auch dahin führt, dauerhaft eigenständig und mit Spaß zu Lernen.

Vor Ort oder online – je nach Bedarf

Sobald es wieder möglich ist, wird an den Lerntreff-Standorten in Plettenberg, Neuenrade und Attendorn natürlich auch der stationäre Betrieb wieder aufgenommen. Das Online-Angebot bleibt parallel bestehen. Der Schüler hat die Wahl, ob er lieber vor Ort oder am eigenen Schreibtisch lernen möchte. Ein Wechsel zwischen dem analogen und dem digitalen Angebot ist jederzeit möglich. Wichtig dabei: Die Bezugsperson, sprich der Nachhilfelehrer, bleibt immer dieselbe.

Lust auf eine Schnupperstunde?

Sie möchten den „Lerntreff“ kennenlernen? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin:

ATTENDORNER LERNTREFF

Am Kirchplatz 2

57439 Attendorn

Tel. 02722-635768

buero@attendorner-lerntreff.de

Mo. bis Fr. 14.00 - 17.00 Uhr

PLETTENBERGER LERNTREFF

Neue Straße 2

58840 Plettenberg

Tel. 02391-603381

buero@plettenberger-lerntreff.de

Mo. bis Fr.: 14.00 - 17.00 Uhr

NEUENRADER LERNTREFF

Zweite Straße 26

58809 Neuenrade

Tel. 02392-8052810

buero@neuenrader-lerntreff.de

Mo. bis Fr.: 14.30 - 17.30 Uhr

Weitere Informationen, auch über die finanzielle Förderung von Nachhilfeleistungen, gibt es auf der Homepage: www.mein-lerntreff.de.