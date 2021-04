Auch nächste Woche! Schüler im MK müssen zuhause bleiben

Corona-Notbremse ab 200

Die Schüler im Märkischen Kreis müssen sich auch in der kommenden Woche auf Distanzunterricht einstellen. Grund sind die hohen Inzidenz-Werte im Märkischen Kreis. Mit einem Wert von über 200 fällt der MK unter die Regelungen der bundesweiten Corona-Notbremse. Ab einer Inzidenz von 200 ist Präsenzunterricht verboten.

Bereits vor den Osterferien hatte der Märkische Kreis mittels Allgemeinverfügung die Schülerinnen und Schüler im Märkischen Kreis ins Homeschooling geschickt. Geplant war eine lokale Lösung mit Distanzunterricht auch für die erste Woche nach den Osterferien. Dann übernahm NRW-Schulministerium Yvonne Gebauer die MK-Regelung fürs ganze Land und ordnete Distanzunterricht für ganz NRW an - mit Ausnahme der Abschlussschüler und Abiturienten.

Kreis Märkischer Kreis (MK) Einwohner ca. 410.000 (Stand 2019) Größte Städte Iserlohn, Lüdenscheid, Menden

Für die kommende Woche plant die Ministerin für die Schüler und Lehrer nun die Rückkehr in den Wechselunterricht. Allerdings nur in Städten und Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dazu gehört der Märkische Kreis seit Anfang der Woche nicht mehr. Am Mittwoch liegt die Inzidenz bei 232,8 und damit so hoch wie zuletzt kurz vor Ostern (31. März). Das Wechselmodell scheidet für den MK damit aus. Die Schüler müssen auch in der nächsten Woche im Distanzunterricht bleiben.

Wie die Deutsche Presseagentur erfahren haben will, nimmt NRW die Regelung der geplanten bundesweiten Corona-Notbremse vorweg. Das heißt: Wo die Schwelle von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird, darf es in NRW keinen Präsenzunterricht mehr geben. Das trifft auf den Märkischen Kreis zu. In der Pressekonferenz am Mittwoch erwähnte Ministerin Gebauer den Märkischen Kreis ausdrücklich als Kreis, in dem die Schulen geschlossen bleiben. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich.