Schulanfänger 2023: Wir machen zur Einschulung wieder Klassenfotos

Von: Michael Schlösser

Teilen

In diesem Jahr werden wir wieder viele ersten Klassen im Märkischen Kreis fotografieren – die Bilder werden Sie im August hier online bestellen können.

Der 8. August ist in diesem Jahr der große Tag für alle i-Dötzchen. Dann werden sie feierlich zu ihrem ersten Schultag in ihren Grundschulen empfangen. Es ist gute Tradition, dass unsere Redaktion mit dabei ist. Wir werden auch in diesem Jahr alle ersten Klassen in Lüdenscheid, Schalksmühle, Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle, Werdohl, Neuenrade, Balve, Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Plettenberg und Herscheid fotografieren. Die Bilder können Sie anschließend bestellen.

Die Fotos werden wir in der ersten Schulwoche nach den Ferien in der Zeitung veröffentlichen und auch hier als Galerie auf come-on.de. Über ein Formular können Sie die Bilder bestellen.

Alle Details werden Sie selbstverständlich zum Schulstart hier finden.