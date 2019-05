Schützenverein aus MK: "Eigentlich sind wir schon bedeutungslos"

Lüdenscheid – Mit klaren Worten hat sich der Vorsitzende eines Schützenvereins aus dem Märkischen Kreis zur Zukunft des Schützenwesens in seiner Stadt geäußert. Eine bemerkenswerte Analyse.

„Wenn das so weiter geht, läuft unser Verein vor die Wand!“ Der erste Vorsitzende der Lüdenscheider Schützengesellschaft, Holger Heß, fand auf der Jahreshauptversammlung des Vereins deutliche und mahnende Worte.

„Der Verein schrumpft und mit ihm die Einnahmen“, hielt Heß den rund 50 anwesenden Vereinsmitgliedern im Foyer der Schützenhalle vor Augen. „90 Prozent der Mitglieder, die wir verlieren, bringen wir auf den Friedhof.“

Mit diesen ungeschönten Worten versuchte der Oberst, seine Schützen zum Umdenken zu bewegen. „Wir müssen die Schranken in unserem Kopf abbauen", forderte er weiter und fügte polemisch hinzu: „Wenn das nicht funktioniert, müssen halt Köpfe rollen." Es müssten dringend neue Mitglieder geworben werden, um den Fortbestand der LSG zu sichern.

Königsschießen könnte in diesem Jahr ausfallen

Wie ernst und angespannt die Situation ist, zeigt sich auch bei den Planungen zum Schützenfest. Bisher konnte kein einziger Königskandidat gefunden werden. Damit wird das Königsschießen in diesem Jahr ausfallen, wenn sich nicht noch kurzfristig jemand findet.

Überschneidung mit dem Bautz-Festival

Und das ist noch nicht das größte Problem. „Wenn am Samstag unser Kommers veranstaltet wird,findet gleichzeitig das Bautz-Festival mit Nena am Nattenberg statt“. Gegen diese Konkurrenz werden es die Schützen schwer haben.

Dicke-Bohnen-Essen beim Schützenfest

„Damit unser Schützenfest nicht ausfallen muss, werden wir es in diesem Jahr etwas anders feiern. Wir laden am Samstag in die Schützenhalle zum Dicke-Bohnen-Essen ein. Von 13 bis etwa 17 Uhr werden wir dann mit den Gastvereinen feiern. Sollte sich noch ein Königskandidat finden, können wir anschließend das Schießen veranstalten.“

"Gesellschaftlich kein Gewicht mehr"

Ganz offen beantwortete Heß daraufhin auch die Frage der Mitglieder, ob bei der Planung seitens der Stadt keine Rücksicht auf die feststehenden Termine des Traditionsvereins genommen werde: „Gesellschaftlich hat die Schützengesellschaft kein Gewicht mehr. Eigentlich sind wir mittlerweile schon bedeutungslos geworden.“

Vorsitzender wird wiedergewählt

Doch Resignation steht nicht auf der „To-Do-Liste“: „Wir können nicht einfach den Schlüssel umdrehen und sagen ‚Das war’s‘. Dazu hat unser Verein eine viel zu große Tradition.“

Laut Heß, der im Anschluss an seine Rede als 1. Vorsitzender wiedergewählt wurde, bleibt das Hauptproblem jedoch bestehen: „Unser Schützenfest soll nach etwas aussehen, darf aber nicht so viel kosten.“

Klausurtagung am 15. Juni

Deshalb richtet er seinen Appell nicht nur an die Schützen: „Wir sind als Vorstand für jede Anregung dankbar.“ In einer Klausurtagung am 15. Juni soll überlegt werden, wie der Verein am Leben gehalten werden kann.

