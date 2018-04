Schützenfeste im Märkischen Kreis 2018: Hier gibt es die Termine aller Vereine

Saison vom 26. April bis 9. September

+ © Daniel Grossert Symbolfoto © Daniel Grossert

Märkischer Kreis - Am letzten April-Wochenende geht sie los, am 9. September endet sie mit dem Königsschießen des Märkischen Kreises in Lüdenscheid-Brügge: die Schützenfest-Saison 2018 im Märkischen Kreis. Wir fassen an dieser Stelle alle Termine der Vereine aus dem gesamten Kreisgebiet zusammen.