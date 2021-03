Schützenfeste im MK: Diese Vereine haben bereits abgesagt

Ein offizielles Verbot für Schützenfeste in diesem Jahr gibt es nicht. Doch NRWs Gesundheitsminister rät dringend ab. Die ersten Schützenvereine aus dem Märkischen Kreis haben bereits reagiert.

Die Nachricht aus dem Gesundheitsministerium schlug Wellen: Da es bis zum Ende des Sommers dauern werde, allen Bürgern ein Impfangebot zu machen, könne es auch so lange keine Schützen- und Volksfeste geben. In einer Pressekonferenz wurde NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nun konkreter: „Schützenfeste sind in den meisten Regionen deutlich vor den Sommerferien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schützenfeste – und ich weiß genau, wie sie ablaufen, da ich mindestens 50 gefeiert habe – verantwortbar sind, bevor wir eine hohe Durchimpfungsrate haben.“

Schützenfeste: Absagen im MK

Die ersten Schützenvereine im MK haben bereits reagiert: Der in Plettenberg ansässige Schützenverein Landemert zog daraufhin am Donnerstag (11. März) die Reißleine. Der Vorsitzende Helge Hessmer teilte mit: „2021 wird im Dorf Landemert kein Schützenfest stattfinden. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Schützenfest, wie zuletzt 2019 gefeiert, erst dann wieder möglich ist, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist bzw. die Infektionszahlen deutlich sinken.

Auch wenn man in dem Dorf an der Kreisgrenze nur von einem „kleinen“ Volksfest sprechen könne, mache eine solche Veranstaltung erst dann wieder richtig Spaß. „wenn wir bedenkenlos mit Freunden und Bekannten an der Theke stehen und ein kühles Blondes genießen können ohne Gedanken an COVID-19.“

+ Frank Schmellenkamp bleibt weiter König in Landemert. Die Landemerter sagten ihr Schützenfest am Mittwoch als erster Plettenberger Verein ab. © Dickopf

Bernd Paulus, Vorsitzender des Schützenvereins Grünetal in Plettenberg, der Ende April sein Fest feiern wollte, stieß ins gleiche Horn. „Aufgrund der aktuellen Corona-Inzidenz landesweit und der daraus resultierenden Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung hat sich der Vorstand schweren Herzens entschieden, auch in diesem Jahr alle Veranstaltungen und Treffen im Rahmen des Vereins bis auf Weiteres nicht durchzuführen.“ Dazu gehöre auch das Schützenfest, das nun zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden müsse.

Schützen in Altena haben schon entschieden

Weit vor dem Vorstoß Laumanns reagierten bereits zwei Schützenvereine in Altena: Die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft sagte ihr großes Schützenfest für dieses Jahr bereits 2020 ab - und ließ die Mitglieder abstimmen. Sie haben einen Alternativplan, damit das Feiern 2021 nicht ganz ausfällt. Dann zogen auch die Dahler nach - auch ihr Schützenfest im Juni fällt aus und wird nicht nachgeholt- aus einem kameradschaftlichen Grund.

Hülscheider Schützen planen ohne Großveranstaltungen

Die Vorstände des Hülscheider Schützen- und des Sportschützenvereins haben sich dafür entschieden, in 2021 keine Großveranstaltungen stattfinden zu lassen. Corona-bedingt gibt es daher erneut kein Schützenfest in Heedfeld. Unter die Veranstaltungen fallen auch die [Q]-Stall-Party der Königsball, die Ostertermine und das Picknick des Spielmannszuges.

„Nach heutigem Stand werden bis zum Sommer keine Veranstaltungen mit Publikumsverkehr möglich sein oder genehmigt werden“, teilt Holger Rutenbeck als Vorsitzender der Hülscheider Schützen mit. Darüber hinaus sei es nicht möglich, ein „erlaubnisfähiges Hygienekonzept“ zu erstellen. Auch wenn sich Mitte des Jahres die Situation deutlich gebessert haben sollte, so müsste die Planung, Organisation und Finanzierung schon weit fortgeschritten sein.