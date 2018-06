Alle Infos zum IBSV-Schützenfest 2018 samt 49. Internationaler Musikparade

Größtes Volksfest in Südwestfalen

+ © IBSV © IBSV

Iserlohn - Immer am ersten Wochenende im Juli ist es so weit: Schützenfest 2018 in Iserlohn! Der Iserlohner Bürger-Schützen-Verein (IBSV) lädt vom 6. bis 9. Juli wieder zum "größten Volksfest in Südwestfalen" auf die Alexanderhöhe ein. Eines der Highlights ist die 49. Internationale Musikparade im Hembergstadion Iserlohn am 8. Juli. Wir verraten Ihnen an dieser Stelle alles, was Sie rund um das Schützenfest wissen müssen.