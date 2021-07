Zeugen melden Schüsse: Polizei MK durchsucht Mehrfamilienhaus

Polizeieinsatz in Iserlohn

In Iserlohn haben Zeugen am Dienstagabend Schüsse auf einer Straße gemeldet.

Zeugen meldeten am Dienstagabend mehrere Schüsse in Iserlohn. Die Polizei fand Patronenhülsen auf der Straße. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Iserlohn - Laut Polizei meldeten sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr mehrere Zeugen, die Schüsse an der Bleichstraße in Iserlohn hörten. Vor Ort fanden die Beamten Patronenhülsen auf der Straße.

Die Hülsen deuten laut Polizei darauf hin, dass sie aus einer PTB-Waffe abgegeben worden sein könnten. Dabei handelt es sich um eine Schreckschusswaffe. Wie der Iserlohner Kreisanzeiger (IKZ) berichtet, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an und sperrte den Bereich großräumig ab.

Zeugen melden Schüsse in Iserlohn: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

„Aufgrund weiterer Zeugenaussagen vor Ort wurde ein Mehrfamilienhaus in der Straße durchsucht“, teilte die Polizei mit. Es sei aber weder eine Waffe noch ein Täter gefunden worden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und eine Täterbeschreibung veröffentlicht:

männlich,

circa 10-14 Jahre alt,

dunkle Haare,

rotes T-Shirt

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199 - 0 entgegen.

