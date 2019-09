Schüler fahren schwarz - keine Kontrollen in MVG-Bussen

Märkischer Kreis - Schwarzfahren ohne Konsequenzen: Auch wer als Schüler kein Schülerfahrschein hat, muss nicht mit Kontrollen rechnen. Mit einer kulanten Regelung reagiert die MVG auf verspätet ausgegebene Schuljahres-Tickets.

14.000 anspruchsberechtigte Schüler im Märkischen Kreis müssen in diesem Schuljahr länger auf ihr Bus-Ticket warten als gewöhnlich. Grund sind Verzögerungen beim Druck der Schüler-Fahrscheine. Das teilte Jochen Sulies, Sprecher der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG). Dadurch konnten Schulträger und die Schulen die Schuljahres-Tickets nicht rechtzeitig nach den Ferien ausgeben.

Die MVG zeigte sich zu Schuljahresbeginn kulant. „Wir dürfen zwar kontrollieren, tun es aber nicht“, sagt Sulies. Auch in den Vorjahren sei in den ersten Tagen in den Bussen nicht scharf kontrolliert worden.

In diesem Schuljahr wurde die „Toleranzgrenze“ nach MVG-Angaben vom 4. auf den 7. September verlängert. Erst ab dem 9. September werden Schüler, die ihr Schülerticket vergessen haben, sanktioniert. Die Schülerfahrtkosten werden auf Antrag durch den Schulträger übernommen.