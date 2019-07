Im wahrsten Sinne des Wortes so lange randaliert, bis der Arzt kam

18-Jähriger aus Hemer landet in der Zelle / Vier Anzeigen geschrieben

+ © Lars Becker © Lars Becker

Hemer - Ein 18-Jähriger aus Hemer hat am frühen Sonntagmorgen im wahrsten Sinne des Wortes bei der Abi-Feier im Grohe-Forum in Hemer so lange randaliert, bis der Arzt kam - allerdings erst in jene Zelle, in der der Trunkenbold die Nacht verbrachte.