Von wegen "süße" Langfinger: Polizei findet massenhaft Diebesgut und Drogen

Hemer - Die offensichtliche Vorliebe für Schokolade ist einer rumänischen Diebesbande am Donnerstag im Märkischen Kreis wahrlich nicht bekommen: Nach dem Diebstahl von mehr als 100 Tafeln Schokolade in Hemer wurden insgesamt fünf Personen auf der Flucht in Menden gestellt. Im Auto fanden die Beamten auch noch geklauten Schmuck, Uhren, Kosmetikartikel sowie Kleidung. Der Fahrer hatte zudem Drogen konsumiert.

Gegen 15.50 Uhr am Donnerstag entwendeten zwei Täter laut einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr als 100 Schokoladentafeln aus einem Lidl-Markt an der Mendener Straße in Hemer.

"Angestellte beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Die zwei Tatverdächtigen flüchteten mit der Beute und drei weiteren Personen in einem Pkw in Richtung Menden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte das Fahrzeug samt Insassen auf der Westtangente in Menden anhalten und überprüfen.

Hierbei fanden die Beamten neben der Schokolade auch weiteres Diebesgut. Darunter befanden sich Schmuck, Uhren, Kosmetikartikel sowie Kleidung. Weiterhin fanden die Beamten ein Tütchen Cannabis. Alle Gegenstände wurden sichergestellt", so die Polizei.

Die fünf rumänisch stämmigen Insassen im Alter von 15 bis 24 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. "Der Fahrer des Wagens stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobe war die Folge.

Zwei minderjährige Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren wurden noch am Abend entlassen. Zwei Täter wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am heutigen Mittag entlassen. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wird im Verlaufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an", so die Polizei am Freitagmittag. - eB